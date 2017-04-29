27 лидеров европейских государств — все, кроме британского премьер-министра Терезы Мэй, которая больше не присутствует на встречах блока, — всего за минуту единогласно одобрили ключевые положения переговоров, после чего зааплодировали друг другу.

"Чтобы не подрывать позицию Евросоюза, не будет никаких отдельных переговоров стран-участниц и Соединенного Королевства по вопросам, относящимся к выходу Великобритании из ЕС", — отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что сначала Лондону предстоит урегулировать с ЕС условия своего выхода из состава сообщества. После этого начнутся переговоры по будущим отношениям Британии с Евросоюзом.

При этом ЕС допускает сценарий, при котором переговоры с Великобританией по выходу страны из ЕС могут провалиться, сообщает Gazeta.ru.

"На протяжении этих переговоров союз будет сохранять единство и действовать как единое целое с целью достижения справедливого и равноправного результата для всех его членов и в интересах его граждан", — говорится в тексте.

В стратегии ЕС также указано, что Евросоюз будет "прилагать большие усилия для достижения этого результата". Однако Европейский союз также "подготовит себя к тому, чтобы справиться с ситуацией, даже если переговоры потерпят неудачу".

"Указания одобрены единогласно. У 27 стран ЕС готов твердый и справедливый политический мандат для переговоров по Brexit", — написал председатель Евросовета Дональд Туск в своем твиттере.

При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал в своем твиттере, что это решение было принято менее чем за 15 минут.

Главные вопросы, по которым предстоит договориться, касаются граждан ЕС, живущих в Соединенном Королевстве, а также граждан Британии, устроившихся в ЕС. Предстоит договориться и о том, чтобы между остающейся в Евросоюзе независимой Ирландской Республикой и Северной Ирландией (частью Британии) не появилась жесткая граница, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Будут обсуждаться и финансовые вопросы. Согласно подсчетам ЕС, в соответствии с ранее принятыми на себя Лондоном обязательствами, перед выходом Британия должна будет заплатить в бюджет Евросоюза около 60 млрд евро. Британские власти заявили, что не намерены платить так много.

Переговоры с британским правительством начнутся после выборов в Соединенном Королевстве, которые намечены на 8 июня. Крайний срок, к которому нужно достигнуть договоренностей — 29 марта 2019 года.

Ожидается, что переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье приступит к переговорам в июне после парламентских выборов в Великобритании.

Британия формально инициировала процесс выхода из ЕС 29 марта, начав обратный отсчет двухлетнего срока, за время которого условия "брексита" должны быть согласованы и утверждены всеми странами блока.

Комиссар ЕС по свободной торговле Сесилия Мальмстрем выражала уверенность, что после "брексита" Евросоюз наверняка договорится с Британией о свободной торговле. Однако немецкий канцлер Ангела Меркель настаивает, что "третья страна — которой будет Британия — не может и не будет иметь те же права, как у члена ЕС".