1. Написано. "Продолжение в том же духе". Этот сценарий, по мнению Еврокомиссии, предусматривает продолжение реформ, о которых страны ЕС договаривались в 2014 и 2016 годах.

Что имеется в виду. Отказ от идеи реформирования Евросоюза после "Брекзита". Такая политика будет воспринята обществом как полное бездействие, и, скорее всего, приведет к обострению миграционного кризиса, ослаблению евро, усилению позиций евроскептиков и национал-популистов.

2. Написано. "Ничего, кроме общего рынка". Описанный Еврокомиссией сценарий предполагает, что "ЕС в составе 27 стран будет постепенно делать упор на едином рынке, так как страны будут не в состоянии увеличить количество сфер, по которым у них будет общая позиция".

Что имеется в виду. Превращение Евросоюза исключительно в бизнес-проект, основанный только на общих экономических выгодах, но не на общих ценностях. Такой сценарий резко уменьшает степень влияния Брюсселя на решения национальных властей в таких вопросах, как миграционная политика, борьба с бедностью, обеспечение равенства прав, образование, судопроизводство, безопасность и т.д. Фактически речь идет об откате проекта Евросоюза к его истокам, где основными бенефициарами были (и будут?) крупные страны с сильной промышленностью.

3. Написано. "Те, кто хочет больше — делают больше". Суть сценария - 27 стран-членов ЕС продолжают действовать, как и прежде, но позволяют желающим странам-членам делать больше в таких сферах, как оборона, внутренняя безопасность и общественные вопросы.

Что имеется в виду. Речь идет по сути о "Европе двух скоростей". То есть страны, готовые делить европейские ценности и стандарты, продолжают тесно сотрудничать, а упрямцы, тяготеющие к самостоятельности, отдаляются на периферию. На практике деление, скорее всего, будет происходить по двум осям - монетарно-фискальной (то есть страны, входящие в еврозону, и те, кто от нее не зависит) и идеологической (те, кому хочется "больше Европы", и те, кто готов в любой момент повторить опыт Британии). Роль европейских органов власти (Европарламента и Еврокомиссии) в этом случае неизбежно сократится, поскольку поиск компромисса будет проходить на уровне стран-участников конкретного блока.

4. Написано. "Делать меньше, но более эффективно". При этом сценарии, по замыслу ЕК, Евросоюз фокусируется только на отдельных сферах, где можно договориться, а все проблемные вопросы оставляет "на потом".

Что имеется в виду. Фактически развал ЕС как организации, которую мы знаем последние 20 лет. Переход к децентрализации в принятии решений, уменьшение роли Еврокомиссии и Европарламента и отказ от попыток поиска единых целей и инструментов.

5. Написано. "Делать больше вместе". Страны-члены берут на себя повышенные обязательства по выполнению общих планов. Решения принимаются быстро и на европейском уровне.

Что имеется в виду. Федерализация Евросоюза – уменьшение полномочий национальных правительств, введение "обязаловки", в том числе в миграционных, налоговых и социальных вопросах, системы санкций для нарушителей и т.д.

РЕАКЦИЯ: "больше гибкости" или "завалится, как велосипед"

"Белая книга" Еврокомиссии знаменует начало широкой дискуссии о будущем ЕС. Первый ее этап состоялся уже вчера в зале Европарламента, где председатель ЕК Жан-Клод Юнкер представил свой доклад. "Мы отмечаем 60-летие Римских договоров и настало время для единой Европы из 27 стран сформировать видение своего будущего", —заявил Юнкер. Он не скрывал, что ему наиболее симпатичен вариант развития ЕС по пути федерализации. Европейские политики оценили инициативу неоднозначно.

"Ваша книга включает пять вариантов, и предлагаю нам эти пять вариантов как реалистичные сценарии, Вы играете на руку тем, кто хочет ослабить Евросоюз и даже избавиться от него… Вы предложили пять вариантов, но я вижу только один: работать вместе как европейцы и больше работать вместе", - заявил Юнкеру лидер европейских социалистов Джанни Пителла.

Руководитель группы европейских либералов Ги Верхофтадт выразил поддержку Юнкеру в выборе курса на федерализацию, одновременно раскритиковав все остальные сценарии: "Чего мы в любом случае должны избегать, так это движения по пути "Европы ресторанного меню", когда каждый может выбирать, в чем он участвует, а в чем нет. Европа сегодня – это союз тех, кто выбирает слишком мало, слишком поздно – мы представляем собой непрочную конфедерацию национальных государств, парализованную правилом единогласия принятия решений. Если мы хотим, чтобы Европа опять заработала, нам нужно больше единства".

В лагере евроскептиков звучали другие оценки. Ульрике Требесиус из фракции консерваторов (умеренные европессимисты) указала, что прежние надежды Европы и еврозоны пали жертвой централизма и мания величия. ЕС должен сконцентрироваться на более узком наборе тем и стать более эффективным, например, в борьбе с терроризмом и защите своих границ. "Времена меняются - нам нужно больше гибкости и нужно адаптировать нашу институциональную структуру", - подчеркнула Требесиус.

Джирард Баттен из партии Фаража ("отца Брекзита") от имени фракции "Европа за свободу и демократию" заявил, что "Белая книга" признает стоящие перед ЕС проблемы, но не содержит упоминания того факта, что "многие эти проблемы самим же ЕС и были созданы".

От имени фракции "Европа наций и свободы" (один из председателей фракции – небезызвестная Марин Ле Пен) выступила голландка Вики Майер. По ее словам, ЕС в настоящий момент на грани коллапса. "Мы в Нидерландах сказали "нет" Европейской конституции и "нет" торговом соглашению с Украиной. Теперь настало время сказать "нет" Европе", - призвала собравшихся коллега Марин Ле Пен.

В свою очередь, евродепутат из Эстонии Яна Тоом считает, что самым опасным для Евросоюза является первый сценарий – "ничегонеделание", поскольку "объединение может просто завалиться, как велосипед, лишившийся седока, который крутил педали". Наиболее предпочтительным эстонский политик называет вариант с федерализацией ЕС, хотя вероятность его реализации оценивает низко. "Времена безудержного европтимизма уходят в прошлое, а сегодня скорее наметился совсем другой тренд. Однако возвращаться в эпоху европейской политической чересполосицы не хочется. Надеюсь, что даже националисты с евроскептиками понимают: либо Европа выступает и далее единым фронтом, либо нас съедают без хлеба сильные соседи", - написала Тоом в своем блоге в Facebook.

Латвийские евродепутаты предложения Еврокомисии вчера публично не комментировали.