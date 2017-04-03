По итогам февраля уровень безработицы в еврозоне сократился на 0,1% и достиг 9,5%, показав минимум с мая 2009 года, говорится в материале статистического управления Еврокомиссии (Евростат).

Уточняется, что в 28 странах Евросоюза уровень безработицы составил 8%. По сравнению с январем 2017 года число безработных в еврозоне сократилось на 140 тысяч человек, а в ЕС — на 153 тысяч.

В Чехии (3,4%), Германии (3,9%) и на Мальте (4,1%) зафиксирован самый низкий уровень безработицы, самый высокий — в Греции (23,1%) и Испании (18%).

С февраля 2016 года безработица снизилась в 26 из 28 стран ЕС. Евростат отметил увеличение лишь в Дании (с 6% до 6,4%) и Литве (с 8% до 8,3%). Самое значительное сокращение уровня безработных с февраля 2016 года зафиксировано в Хорватии (с 14,4% до 11,6%), Испании (с 20,5% до 18%) и Португалии (с 12,% до 10%).