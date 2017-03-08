Уже на следующей неделе Великобритания официально объявит о намерении покинуть состав Евросоюза. Это заявление впервые в истории запустит в действие 50-ю статью Лиссабонского договора, которая обязует Британию в течение двух лет завершить переговоры об условиях выхода. Что это изменит для британцев и выходцев из Латвии, проживающих или работающих в Соединенном Королевстве?

По данным британских СМИ, правительство Объединенного королевства уже приступило к подготовке проекта новых миграционных правил для граждан Евросоюза, которые вступят в силу после "брекзита".

Накануне судьбоносного заявления британского правительства (планируется, что это произойдет около 15 марта) британские СМИ со ссылкой на неофициальный источник сообщили о планах Великобритании существенно ограничить поток трудовых мигрантов. Инструментом контроля станут рабочие визы, которые нужно будет получать всем гражданам ЕС, пожелавшим приехать в Британию после "брекзита". Иностранцев также лишат права претендовать на социальные льготы, а саму рабочую визу нужно будет продлевать минимум каждые пять лет.

По утверждению британских СМИ, новые меры не будут распространяться на тех европейцев, которые уже официально живут и работают в стране. Правда, взамен на такую "поблажку" премьер-министр Британии Тереза Мэй потребует от Брюсселя ответных гарантий для своих соотечественников, живущих на территории континентальной Европы.

Публикация нового законопроекта намечена на начало следующего года, и, как рассчитывает правительство, он вступит в силу до того, как Великобритания покинет ЕС. Вполне возможно, что британское правительство будет решать визовый вопрос для каждой страны отдельно. К примеру, для граждан Румынии виза будет обязательна, а для Германии — нет.