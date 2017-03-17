Foto: Reuters/Scanpix
25 марта в Риме пройдет юбилейный саммит Евросоюза, посвященный 60-летию Римского договора. Мероприятие должно открыть новую страницу в истории ЕС, заложив основы для возникновения "Европы двух скоростей". DELFI тезисно рассказывает, какие реформы ждут организацию и что они означают конкретно для Латвии.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.