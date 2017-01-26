Новый член совета Baltic International Bank (BIB) Кофер Блэк не типичный банкир — самые яркие моменты в его карьере связаны с разведкой в Африке или войной против терроризма в Афганистане. Еще недавно его упоминали как одного из кандидатов на пост руководителя Центрального разведывательного управления в администрации нового президента США Дональда Трампа. Однако бывший руководитель антитеррористического отряда ЦРУ США утверждает, что у борьбы с терроризмом и банковской отрасли найдется не одна общая черта.

Разговор с порталом Delfi (оригинал, лат.яз) состоялся через месяц после вступления Блэка в должность в совете BIB. Он прибыл в Ригу, чтобы посетить третье собрание членов совета. Блэк говорит, что "отошел от дел в государственном управлении". Предприятие, которое он представлял после ухода из ЦРУ, а затем и из правительства США, — Blackbird Technologies — было продано гиганту оборонной промышленности Raytheon. После этого Блэк стал членом правления предприятия биотехнологий Northwest Biotherapeutics. Он говорит, что в США к нему обратились деловые партнеры BIB. "Мне интересно, когда речь идет о странах, в которых я не бывал", — так Блэк объясняет то, почему его привлекла возможность работы в Латвии.

"Я ждал чего-то другого. Я ждал чего-то серого, темного и мрачного. А на самом деле вы можете бросить вызов Вене. Особенно [меня удивило, что] люди такие шокирующе хорошие. Для меня показателем всегда является то, вежливы ли в общении официанты и продавцы. Если я им говорю, что я американец, и они остаются по-прежнему приятными, то это действительно что-то новое", — смеется он. Но еще больше его удивило то, как местные жители владеют языками, что иногда вводило в заблуждение опытного профессионала разведслужбы, принимавшего рижан за американцев. Руководство BIB он характеризует как хороших людей с высокими принципами, которые стараются работать в сложных условиях, поэтому предложение работы показалось ему привлекательным. В свою очередь подозрения в причастности банка к сомнительным сделкам Блэк отвергает, утверждая, что кредитное учреждение работает, чтобы исключить поступление в него грязных денег. Насколько можно понять, защита от этого станет одной из обязанностей бывшего шпиона и борца с терроризмом.