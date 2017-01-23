Слухи о том, что в Швеции назревает взрыв очередного "пузыря" недвижимости; что исламские беженцы грабят и насилуют; что шведские семьи спят втроем; что шведские дети не могут выбрать свой пол; что шведские законы уступают законам шариата; что шведские банки управляют латвийской экономикой; что шведский социализм сродни советскому посол Швеции в Латвии Хенрик Ландерхольм называет "сильно преувеличенными". В интервью порталу Delfi он рассказывает о том, как обстоят дела на самом деле и объясняет, почему Швеция для Латвии — не "старшая сестра", а "чуть более опытный партнер".

В Латвии период истории с 1629 по 1721 год называют "добрым шведскими временами" (labie zviedru laiki). Считается, что шведские наместники не слишком свирепствовали, зато несли просвещение в широкие народные массы. На добром отношении к шведам сказался и тот факт, что в конце 1930-х и 40-х годах эта страна приняла около шести тысяч латвийцев, бежавших от войны и советской власти. Им удалось создать мощную общину, сохранить традиции и язык.

В посольстве Швеции в Латвии об "добрых" временах шведского правления свидетельствуют многочисленные портреты правивших на этих территориях шведов. В том числе — канцлера Акселя Оксеншерна, которому король Швеции в 1622 году подарил город Волмар (Валмиеру). И по сей день об этом напоминает городской герб, в котором фигурирует часть родового герба канцлера — пурпурная голова тельца.

В фойе резиденции шведского посла Хенрика Ландерхольма на видном месте стоит велосипед. Посол активный сторонник здорового образа жизни — он запросто одолевает по 30-60 км в день, дважды участвовал в традиционном шведском марафоне вокруг озера Веттерн: 300 км проезжал за 11 часов.

В Латвию посол прибыл в 2013 году — из Афганистана, где два года исполнял обязанности Генерального гражданского представителя в ранге посла в команде реконструкции афганского Мазари-Шарифа. Большую часть карьеры он посвятил именно оборонной миссии Швеции, 12 лет был депутатом шведского Риксдага, и в том числе возглавлял комитет обороны.

В интервью порталу Delfi Хенрик Ландерхольм рассказывает о шведском социализме, беженцах, гендерном воспитании, влиянии шведских банков на Латвию и многом другом.