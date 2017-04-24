Не быть зверем. Режиссер Галина Полищук о жизни после смерти театра, спасении в России и "квоте" в Латвии

"Ну как вам тут живется?" — говорит Галина Полищук при встрече и заразительно смеется, эффектно откинув волну белокурых волос. Сегодня в Латвии она все больше пролетом, заездом, набегом — навестить родителей, обнять взрослую дочь, сделать проект и умчаться на восток. Или на запад. Чаще все же на восток.
На фото: сцена из спектакля "Квота на жизнь".
Биография Галины Полищук — полное отсутствие границ и табу. Первая профессия — стюардесса. Вторая — учительница русского языка и литературы в школе. Затем — курс режиссуры в российском ГИТИС под руководством театрального революционера Бориса Юхананова. Снова Латвия: постановки в главных театрах Латвии — Новом рижском, Национальном, Лиепайском, Рижском русском. Среди них — попавший на обложку American Theatre "Трамвай желание", "Ромео и Джульетта" в аквариуме с тремя тоннами воды, свежее прочтение классиков Райниса, Островского, Арбузова… Международные фестивали, восторженная критика, признание.
После окончания театрального проекта "Святая кровь" в Осло, где скандинавский эпос о святом Улофе режиссер перенесла в научную лабораторию, началась новая страница ее биографии — свой театр "Обсерватория", в подвальчике на 70 мест. Билеты раскупались на полгода вперед. Спектакли — на латышском, а потом — и на русском. В труппе — русские и латыши… С уходом министра культуры Хелены Демаковой все двери перед режиссером плотно закрылись. В попытке спасти театр Галина пошла в политику, но промахнулась.
Следующая станция — Россия. Там режиссер сегодня нарасхват. Параллельно работе в театрах — успешные фестивальные проекты с любимым Андрисом Булисом, оставшимся верным со времен "Обсерватории".
- 1. Мои предки купили землю в Латвии в тысяча семьсот каком-то году — и где моя Родина?
- 2. Поначалу было недоверие: ну что эта русская может смыслить в латышской классике?!
- 3. Спасибо, Хелене Демаковой, которую в хорошем смысле считаю латвийской Фурцевой
- 4. А дальше, как написали в одном издании, Россия меня спасла
- 5. И тогда тебе надо решать, кто перед тобой — люди или мусульмане?
- 6. Калягин буквально визжал по поводу сцены в моем спектакле: в моем театре этого не будет!
- 7. И тут моя продюсер говорит: как, национализм — это же очень хорошо!