Как сообщает портал самоуправления riga.lv, владельцев и обслуживающий персонал зданий просят обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения от сетей Rīgas siltums.

Чтобы, в случае аварии, исключить попадание горячей воды в окружающую среду, перед началом гидравлической проверки температура воды будет снижена до + 45 градусов.

В связи с этим в отдельных домах температура воды понизится уже в четверг вечером.

Во время проведения гидравлической проверки тепловые сети являются объектом повышенной опасности — давление теплоносителя в сетях достигает 16 атмосфер.

Rīgas siltums просит жителей о всех случаях утечки теплоносителя незамедлительно сообщать по бесплатному круглосуточному телефону Службы помощи клиентов 8 00000 90.