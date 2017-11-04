Партия "Честь служить Риге", которая входит в правящую коалицию в Рижской думе, представила в субботу собственный план развития города на ближайшие четыре года.

Документ под названием "Открытый план действий на 2017-2021 годы" ("Atvērtais rīcības plāns 2017.-2021.gadam") предусматривает расширение центра города, ремонт улиц и мостов, возведение детских и спортивных площадок и другие меры, сообщает LETA.

План ЧСР предполагает возведение домов на 900 муниципальных квартир, а также запуск программы служебного жилья. Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks должно быть реорганизовано с целью улучшить культуру обслуживания и положить конец практике дорогих и некачественных ремонтов.

Кроме того, планируется построить новые спортивные площадки возле школ, а также два закрытых дворца спорта в Иманте и Плявниеках. В микрорайонах должны появиться бесплатные парковки вдоль основных улиц, а на самих улицах - система "умных светофоров". ЧСР уверена, что общественный транспорт в Риге должен постепенно переходить на автобусы с двигателями на водороде. Вице-мэр Риги Андрис Америкс, в частности заявил, что через 15 лет в столице Латвии не останется троллейбусов.

ЧСР хочет также увеличить количество туристов в Риге с 2,3 до трех миллионов человек в год. Одним из новых туристических объектов мог бы стать квартал пива в районе улиц Кр.Валдемара, Миера и Ханзас,

Кроме того, партия выступает за введение специального сбора с туристов. Этот небольшой городской налог позволил бы найти средства для рекламы Риги за рубежом и уменьшить нагрузку на городской бюджет.