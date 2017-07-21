"Это только начало!" — грозно пообещал недавно избранный глава Даугавпилса Андрей Элксниньш, который ради нового поста оставил должность депутата Сейма с зарплатой в две с половиной тысячи евро и теперь получает на 20% меньше — 1900 евро (около 1400 на руки). Как утверждает Элксниньш, в отличие от богатой Риги, в Даугавпилсе не подзаработаешь ни в комитетах, ни в советах муниципальных предприятий. И вообще, город живет довольно скромно с общим бюджетом в 105 миллионов евро, из которых 90 зарабатывает сам, а еще 15 получает из Фонда выравнивания самоуправлений.

Свой мэрский срок Элксниньш начал с мощной зачистки муниципальных структурных единиц города от не вызывающих его доверие руководителей. Под "новую метлу" уже попали глава горбольницы, начальник муниципальной полиции, глава Daugavpils satiksme. Свое недоверие мэр выразил главе управления жилищного фонда Евгению Оленову: "У нас есть тысячи жалоб на работу ПЖКХ!" После того, как были выявлены незаконные действия по дроблению закупок под конкретных претендентов, заявления на увольнения написали глава и его заместитель социальной службы…

"Эти решения не принимались спонтанно и вдруг, — пояснил мэр. — Я сам из Даугавпилса, жил там с трех лет, там семья и родители. Я получал сигналы и во время работы в парламенте. Проблемы моего города мне хорошо известны и откладывать их решения я не хочу. Места потеряют не только начальники, но и плохие работники. Мой первый критерий — находится ли человек на своем месте. Второй, как хорошо и в интересах ли жителей работает само предприятие… Сажать или не сажать проштрафившихся — решат правоохранительные органы. Мы же, знакомясь с документацией и находя разные нарушения, будем ставить их в известность… И это не все. На уровне местных предприятий и руководителей структурных единиц еще немало людей, которым я не доверяю…"

На вопрос, не боится ли он обвинений в том, что снимает чужих, освобождая места под своих, Элксниньш ответил: "Пусть говорят, что хотят! Конечно, я поставлю на важные места людей, которым доверяю, но и спрашивать с них буду по полной, а не справится — до свидания! Мой ты или не мой — мне без разницы".

Про перемены в полиции. "На начальника муниципальной полиции пришло несколько жалоб, а также — решение окружного суда, что он злоупотреблял должностными полномочиями, — рассказал Элксниньш. — А что я должен делать: смотреть на него и улыбаться? Мне надо оценить его работу, а чтобы он не мешал этому — отстранить, пока рабочая группа по оценке его деятельности будет разбираться".

По сведениям Элксниньша, "жалобы на работу муниципальной полиции Даугавпилса были всегда, а на прошлых муниципальных выборах некоторые политические партии попали в Думу, пообещав вообще ликвидировать муниципальную полицию, потому что в городе есть мнение, что такая структурная единица — вообще не нужна". Но воз и ныне там. Элксниньш обещает все оценить и принять решение. Не исключено, что новый мэр Даугавпилса последует примеру своего однопартийца — мэр Резекне Барташевич уже давно упразднил муниципальную полицию. При этом Элксниньш обещает с выводами не спешить, ведь "там работают люди".

Про перемены в больнице. По словам Элксниньша, нынешний руководитель городской больницы на свою должность попал, в 2013 году, как депутат Думы Даугавпилса, в сентябре-2017 его договор заканчивается и акционеры (Даугавпилсское городское и краевое управление, Илуксте и больница им. Страдиня) решат, сохранит ли начальник свое место. "В моем понимании перемены нужны: больница отработала с убытком в полмиллиона евро, в ней не хватает 50-60 специалистов, она не дает возможность развиваться молодым специалистам, которые туда не желают идти, в больнице очереди на разные манипуляции, при этом Национальная служба здравоохранения утверждает, что больница не вырабатывает квоты. Моя позиция: нужны изменения.

Про ситуацию с медициной. Она катастрофическая: "На выходных в отдельные дни люди не могут получить необходимую медпомощь. Бывают случаи, когда пациента с инфарктом отвозят в Резекне или Екабпилс, чтобы он там получил неотложную помощь. Дежурных нейрологов в больнице нет. Если у маленького ребенка травма глаза, то получить медпомощь даже в рабочий день после 20-21 — невозможо. В больнице не хватает специалистов. Будем их привлекать, соблазняя квартирами, стипендиями, дополнительными зарплатами, предлагать даугавпилчанам помощь в процессе обучения на медиков — других вариантов нет".

Про судьбу школ. У нас хорошее качество образования и педагоги. Сегодня был опубликован рейтинг — в пятерку лучших школ Латвии вошли две даугавпилсские школы, на втором и пятом месте. В одной из них учился я… Реформы министерства образования Даугавпилса абсолютно не касаются. Школы у нас сокращаться не будут — нет необходимости. Необходимая оптимизация уже была и хватит. В каждом отдельном микрорайоне должна быть школа, даже если она не заполняется под завязку.

Про ошибки прошлой Думы. Элксниньш обещал побороться на денежные проекты с европейским и государственным финансированием, которые упустила Дума прошлого созыва. "Это проект строительства новой тюрьмы, который может привлечь порядка 80-90 млн евро и создать 600 рабочих мест. Также — развитие Даугавпилсского аэропорта: в то время как Лиепайский аэропорт взял под это 9 млн евро, Даугавпилс — всего один миллион евро, да и то кредитом, который надо отдавать. Мы планируем развитие инфраструктуры дорог, городского водоканала, электроосвещения. Эти деньги, вливаясь в экономику, могут создать рабочие места…

Государство будет выделять деньги лишь тогда, когда самоуправление покажет, что умеет ими распорядиться. А пока размеры дотаций на второй по величине город страны — на 13 месте…"

Про дорогой мусор. По подсчетам Элксниньша, прошлая Дума под руководством Яниса Лачплесиса переплатила более полутора миллионов евро за обхозяйствование бытовых отходов — "город платил за вывезенный воздух за счет неправильного применения коэффициентов". Он обещает изменить ситуацию.

Про отток молодежи. "Я уехал из Даугавпилса в 2001 году. Тогда 90% школьников выразили желание сразу покинуть город или страну. Когда весной перед выборами я приезжал на последние звонки, то узнал, что ничего не изменилось с моих пор. Чтобы вернуть молодых, нужен комплекс мер. Нужна возможность получать в Даугавпилсе хорошее образование — ее обеспечивает университет, колледжи и техникум. Также молодежи нужно наличие нормальных рабочих мест: по последним исследованиям Агентства занятости, если зарплата в Даугавпилсе будет 500-700 евро на руки — в город могут вернуться порядка 50% уехавших жителей. Сейчас средняя зарплата — в районе 400 евро… Мы будем делать все, чтобы развивать предпринимательскую среду.

Про обещанные дешевые аптеки. "Мы работаем над этим… Единая позиция Даугавпилсского и Рижского самоуправлений, а также парламентской фракции "Согласия" — необходимы изменения в правилах работы аптечного бизнеса, потому что сегодня Правила Кабмина не отвечают реалиям жизни. Аптеки, как и больницы, это социальная функция. Если у самоуправления есть больница, то почему не может быть аптеки? Даже без поправок в законе мы можем выполнить обещание, если Минздрав в лице Госагентства лекарств выдаст лицензию на решение самоуправления открыть аптеки. Не разрешат — будем обжаловать процедуру в суде. Если ты помогаешь людям сохранить здоровье — это социальная функция. Муниципальные аптеки могут быть в муниципальных учреждениях, тогда издержки на их содержание равны нулю. В Латвии такая практика уже есть: две аптеки — в Екабпилсском крае, одна — в Смилтенской больнице".

Про бесплатный общественный транспорт. (Читать — здесь.)

Про тарифы на тепло. По словам Элксниньша, в Даугавпилсе тариф на тепло — самый низкий в Латвии после Риги. Но чтобы его сохранить, придется потрудиться: "Предыдущее руководство Думы с 2009 по 2013 год выстроило когенерационные схемы: оно обманывало государство, продавая ему электроэнергию по завышенному тарифу, и обманывало город, который покупал бесплатное тепло от станций…

Мы уже подали заявку на привлечение европейского финансирования под строительство муниципальных котельных (на газе и щепе). Это будет проект 14 млн евро, из которых 40% даст Европа. Это позволит обеспечить неповышение тарифов на тепло после того, как все когенерационные схемы с 2019 по 2022-24 годы последовательно прекратят деятельность. Главное, что теплосети будут принадлежать Даугавпилсу, в то время, как на сегодня из 100 процентов, потраченных на тепло в городе, 51% приходится покупать на стороне".

Про "свою" газету. "А еще я строю космический корабль, чтобы улететь на Марс, — заявил Элксниньш в ответ на просьбу прокомментировать слухи о своем опосредованном владении газетой "Наш город" и порталом gorod.lv. — Нет, я не владею. При этом у Даугавпилсской думы — единственной в Латвии — есть газета, которую купила предыдущая власть. Она не бесплатна для жителей, как у большей части самоуправлений, а продается. Эта коммерческая деятельность ведется, вопреки заключению госконтроля от 2009 года. Мы не будем ее продолжать. Думаю, в ближайшее время самоуправление откажется от этой газеты, которую попрошу не путать с информационными изданиями Думы".

Про общественное ТВ Даугавпилса. "Я направил ходатайство в Совет по электронным СМИ и ЛТВ о том, что Даугавпилсу необходимо создать студию общественного ТВ, чтобы не было разных сплетен, кому и что принадлежит, а была подача объективной информации, — рассказал Элксниньш про ближайшие планы. — Например, мы уже сделали прямые трансляции с заседаний городской Думы, пресс-конференций и встреч с журналистами… Скажем, в Резекне есть студия Latvijas Radio. В Даугавпилсе в концепции развития общественных СМИ была телестудия в Латгалии — вот и спешим с принятием решения. Так что LTV и LTV-7 — милости просим: предоставим помещение, аппаратуру, журналистов и содержание новостей выбирайте сами, следите за тем, что происходит в городе и освещайте". По словам Элксниньша, язык вещания должен определить LTV, но его мнение, что "с людьми надо говорить на языке, который они понимают. Поэтому идеально подошла бы пропорция LTV-7".

Про штраф от Центра госязыка за общение с русскими журналистами на русском языке. "Никто не может запретить людям, которые живут в Даугавпилсе, и СМИ, которые работают в Даугавпилсе, задавать вопросы на том языке, на котором они задают. А я отвечаю журналистам на том языке, на котором они задают вопросы. На своих пресс-конференциях через сеть Facebook и страницу Даугавпилсской Думы я общаюсь так: вводная часть — на двух языках (сам себя перевожу), а когда начинаются вопросы, отвечаю на том языке, на котором спрашивают. Спрашивают там в основном на русском языке".

По мнению Элксниньша, вся эта проблема преувеличена специально, чтобы сдвинуть акценты с проблем в социальной сфере, экономике и здравоохранении. "Хотите достучаться до людей — научитесь говорить с ними на языке, который они понимают, — посоветовал он. — Хотите получить уважение от жителей Даугавпилса — уважайте и их".

Про то, почему сперва The Telegraph, а потом BBC объявляют Даугавпилс "латвийским Крымом". "Это все глупости и происки работников неких СМИ, которые не знают ситуации, — убежден Элксниньш. — Даугавпилс несомненно является частью Латвии. Никаких сепаратистских настроений и другого рода формирований там нет. Для многих даугавпилчан такие подозрения — оскорбление. Большая часть наших жителей намного лояльнее к нашей стране, чем жители центральных районов, хотя во многом наша страна такого отношения к себе не заслужила. И вообще, мое мнение: даугавпилчане — самые хорошие люди на свете.

Про главного даугавпилсского котенка. В Даугавпилсской думе теперь живет взятый из приюта котенок Степа. "По-моему, это очень позитивная традиция "Согласия", — Во всяком случае, с появлением котенка в Даугавпилсе набирают популярность детские экскурсии к мэру".