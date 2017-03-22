Внешняя политика, которую реализует президент США Дональд Трамп, идет вразрез с интересами Латвии, заявил автор исследования "Дональд Трамп: сначала Америка" Мартыньш Хиршс. Исследование подготовлено в Центре безопасности и стратегических исследований Латвийской Национальной академии обороны.

По словам Хиршса, для Латвии выгодна ситуация, при которой США активно поддерживают своих союзников. Трамп, отмечает Хиршс, симпатизирует авторитарным лидерам (в том числе, и в России), а также критически относится к союзникам и свободной торговле.

Трамп, отмечает Хиршс, резко меняет мнение, а его лживые заявления по поводу международной политики резко уменьшают влияние "мягкой силы" США в мире. Для Латвии такое ослабление США невыгодно, заявил исследователь. "В интересах Латвии сильные, доминирующие, стабильные и прогнозируемые США. Америка Трампа не такая", - отметил он.

Хиршс обозначает пять сценариев развития внешней политики США, среди которых есть как увеличение поддержки стран "восточного фланга" НАТО и "ограничение" России, так и пересмотр принципов построения НАТО. Оба сценария - как максимально выгодный, так и максимально невыгодный - он считает маловероятными. Наиболее вероятен вариант, при котором США сфокусируются на борьбе с ИГ и будут сотрудничать в этой сфере с Россией, заявил Хиршс.