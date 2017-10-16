После ухода с поста Ашераденс примет мандат депутата Сейма, чтобы руководить фракцией "Единства". Вопрос о необходимости нового главы стал актуален в связи с тем, что в настоящее время фракцию возглавляет Солвита Аболтиня, которая вскоре планирует сложить мандат и вернуться на дипломатическую службу.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства LЕТА, возможными кандидатами считаются депутат Рижской думы Вилнис Кирсис, парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица и парламентский секретарь Министерства благосостояния Карина Плока.