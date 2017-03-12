Совет Вселатвийского Праздника песни и танца планирует возможность организовать продажу билетов в следующем году по случаю столетнего юбилея c помощью лотереи, сообщает "LNT ziņas".

Совет Праздника песни и танца на следующей неделе решит, как создать наиболее справедливую модель торговли билетами на свое масштабное мероприятие, чтобы процесс приобретения билетов не стал скандальным, когда якобы все известно заранее.

Один из возможных вариантов предусматривает продажу билетов методом лотереи — счастливчиков определил бы компьютер. Заинтересованные лица могли бы зарегистрироваться в интернете, после чего между ними проведут розыгрыш. Если за указанный период времени победители не заберут свои билеты, то состоится второй розыгрыш.

Другой вариант — ограничить количество покупаемых одним лицом билетов с восьми до четырех. Кроме того, билеты можно было бы распространять постепенно, а не все одновременно пускать в продажу.

Будет рассматриваться и предложение распределять билеты для свободной торговли по всем краям Латвии пропорционально количеству жителей. Стоит отметить, что общественность уже варазила свое недовольство предложением отдавать предпочтение при приобретении билетов тем, кто посетил бы все отборочные концерты в регионах.

Национальный центр культуры самым честным и эффективным считает способ лотереи, однако есть опасение, что приобретение компьютерной системы для лотереи станет слишком дорогим и не хватит времени ее протестировать.

Директор сети Biļešu paradīzes Эрик Наливайко еще в 2015 году обратился с письмом в Минкульт, предупредив, что надо срочно менять принцип распространения билетов на заключительный концерт юбилейного Праздника песни и танца. Чиновники министерства призыв тогда проигнорировали.

"Я уверен, что никакие решения и указы там приняты не будут. Потому что это надо было делать два года назад, а не теперь, когда остался год до праздника", — заметил Наливайко.

Передача напоминает, что общее количество билетов на Вселатвийский Праздник песни и танца в будущем году будет увеличено на несколько тысяч. После реконструкции Большой эстрады в Межапарке ее вместимость возрастет с нынешних 18 тысяч мест до 25 тысяч. А на стадионе "Даугава" количество мест увеличится с 5000 до 10 000.