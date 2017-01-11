В интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) он заметил, что надо принять продуманное и ответственное политическое решение. Бюро надо либо ликвидировать, либо реорганизовать, присоединив к другой структуре, которая способна бороться как с коррупцией, так и по существу оценивать конфликт интересов.
БПБК надо ликвидировать, считает омбудсмен(8)
Foto: Saeimas administrācija
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) надо ликвидировать или реорганизовать, считает омбудсмен Янис Янсонс.
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