В интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) он заметил, что надо принять продуманное и ответственное политическое решение. Бюро надо либо ликвидировать, либо реорганизовать, присоединив к другой структуре, которая способна бороться как с коррупцией, так и по существу оценивать конфликт интересов.