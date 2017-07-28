Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) к настоящем моменту оценило четвертую часть публикаций в журнале Ir так называемых разговоров олигархов, сказал в интервью передаче LNT "900 секунд" начальник бюро Екабс Страуме.

Изначально была создана рабочая группа из четырех человек, но через несколько недель стало понятно, что этого мало. На прошлой неделе было принято решение подключить еще одного следователя, пояснил начальник БПБК.

БПБК оценит публикации в журнале Ir так называемых разговоров олигархов и затем примет решение о дальнейших действиях, говорила ранее агентству LETA пресс-секретарь БПБК Лаура Душа.

В бюро, однако, не стали комментировать, являются ли опубликованные разговоры подлинными. Ранее прокурор, контролирующий "дело олигархов" Мария Лейя заявлял, что он не может утверждать, что разговоры, опубликованные в журнале Ir, являются подлинными материалам дела. Для этого необходима отдельная проверка.