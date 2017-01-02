Испанский журнал Interviu опубликовал высказывания Домбровскиса в 2013 году в бытность его премьер-министром Латвии. На вопрос принадлежащего правительству Каталонии новостного агентства Agencia Catalana de Noticies о том, признала ли бы Латвия независимость Каталонии, Домбровскис ответил: "Теоретически, если процесс легитимный, почему бы и нет?".

Со ссылкой на близкие к политикам источники журнал сообщил, что договоренность об этом высказывании и о его оплате была достигнута заранее. Разведывательный отдел испанской полиции после нескольких месяцев работы заявил, что располагает надежными источниками, чтобы утверждать, что сумма, о которой была достигнута договоренность, составила 6 млн евро, хотя запрошенная сумма могла достигать 10 млн евро. Техническую сторону соглашения якобы выполнило доверенное лицо Домбровскиса — его советник Сандра Букане.

На просьбу прокомментировать эту информацию Домбровскис сказал агентству LETA, что опубликованные испанским эротическим "желтым" еженедельником Interviu утверждения абсурдны и недостоверны.