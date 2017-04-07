По его словам, несколько молодых энергичных кандидатов у него уже на примете есть.

Как сообщалось, 8 апреля состоится съезд КСЛ, и на нем будет избрано руководство партии. На должность председателя партии было выдвинуто два кандидата — Бригманис и министр земледелия Янис Дуклавс. Однако Дуклавс отозвал свою кандидатуру.

Свое решение он объяснил тем, что неправильно менять председателя партии в год выборов и во время, когда партия начинает подготовку к парламентским выборам в следующем году.

Таким образом Бригманис остается единственным кандидатом на пост председателя партии. Однако Дуклавс останется в списке кандидатов на пост заместителя председателя КСЛ.