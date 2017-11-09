По словам заместителя руководителя строительного управления Рижской думы Леонарда Дубкевича, несущие конструкции стен первого этажа ненадежны из-за провалов, которые привели к перераспределению нагрузки здания на небезопасные кирпичные столбы. В опасном состоянии находятся балкон и несущая консоль эркера, есть сквозные трещины по всей высоте здания, добавил эксперт.
"Принудительным приведением в порядок мы обеспечим безопасное передвижение пешеходов и транспорта, но реставрировать частную собственность самоуправление не собирается. Мне кажется, владельцы должны наконец взять на себя юридическую, материальную и особенно моральную ответственность за то, что в центре города в преддверии столетия Латвии стоит такое здание", — заявил Буров. Возле здания продолжается установка строительных лесов.
Пятиэтажное жилое здание на ул. Марияс, 6, построено в 1904 году по проекту архитектора Константина Пекшенса. Здание является архитектурным памятником местного значения, расположенным на территории памятника архитектуры государственного значения "Исторический центр Риги", который также внесен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Однако "памятник архитектуры местного значения № 7851" на протяжении многих лет также удостаивался нелестного звания "Самая знаменитая развалина Риги". Собственность состоит из земли площадью 1432 кв. метров, на которой находится пятиэтажное жилое здание и подвал под двором. Жилое здание классифицировано как строение, деградирующее окружающую среду категории B, и к владельцам применяется повышенная ставка налога на недвижимую собственность. Кроме того, собственникам неоднократно поручалось провести работы по консервации здания и сохранить все важные исторические детали строения.