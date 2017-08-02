Он напомнил, что еще германский канцлер Отто Бисмарк в XIX веке говаривал: не нужно узнавать, как делается политика и колбаса — чего там внутри только нет. Разумеется, в политике многие дела улаживают в кулуарах — так было и в годы его премьерства, говорит Гайлис: "Ну конечно, говорили. Конечно, торговались".

Публикация расшифровок "переговоров трех А", по его мнению, никакой не сюрприз, потому что все три фигуранта "бесед в Rīdzene" — влиятельные люди, и двое до сих пор более или менее успешно действуют в бизнесе, пишет портал rus.lsm.lv.

"Политика — не пансион благородных девиц. Но нужно сказать, одно дело — хотеть, и другое — получить. И я думаю, они не получили даже пятой части того, на что надеялись. Не та коалиция возникла, не они должности получили, и так далее".

Как уже ранее писал портал DELFI, председателем парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов 27 июля была избрана депутат Ингуна Судраба. Ее кандидатуру предложил депутат Игорь Пименов ("Согласие"), подчеркнув, что Судраба обладает независимым характером, знаниями и навыками.

В комиссию также вошли депутаты Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс и Айнар Межулис.

Депутаты национального объединения VL-ТБ/ДННЛ и "Единства" возражали против включения в состав комиссии Ингуны Судрабы, так как она упоминается в "переговорах олигархов".

Комиссия сформирована, чтобы проверить соответствие прозвучавшей в публичном пространстве информации материалам уголовного "дела олигархов" и дать оценку прозвучавшей в связи с этим уголовным делом информации о возможной угрозе для нацбезопасности и возможных действиях некоторых лиц в интересах других государств.

Комиссия также рассмотрит информацию, указывающую на возможные нарушения Конституции Латвии и возможное противоправное манипулирование общественным мнением через СМИ.

За образование парламентской следственной комиссии подписались 35 депутатов — от "Единства", национального объединения VL-ТБ/ДННЛ и Латвийского объединения регионов.

Как сообщалось, прослушанные в гостинице "Ридзене" переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов , которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как прослушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.