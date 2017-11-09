Издание отмечает, что вышеупомянутый нормативный акт был издан уже давно — 13 июня 1995 года, но до сих пор не отменен. Впоследствии о нем забыли. Теперь же на его основании от БЗС требовали раскрытия части картотеки и одно физическое лицо, и главный редактор одного из официаильных латвийских СМИ.

Однако ответ в обоих случаях был отрицательный. Бюро по защите Сатверсме нашло новое обоснование для сокрытия так называемых "мешков ЧК". По мнению контрразведки, имеющаяся в картотеке информация об агентах КГБ "не может быть обнародована, так как касается элементов частной жизни этих людей", пишет Diena. Издание отмечает, что это принципиально новый довод, который БЗС приводит в качестве препятствия для опубликования архивов советских спецслужб.

Как сообщалось ранее, латвийские историки столкнулись с исчезновением из судебного архива документов, касающихся Комитета госбезопасности (КГБ) ЛССР. Суд Рижского района отказал комиссии в предоставлении информации, указав, что не выдаст дело о возможном сотрудничестве бывшего председателя совета министров ЛССР Ивара Годманиса с КГБ, потому что этого дела в судебном архиве не оказалось.

Представитель Латвийского национального архива Мара Спруджа сказала комиссии, что заявление с просьбой проверить, находится ли в архиве это дело, отправлено в Сигулдский филиал архива, где хранятся документы Суда Рижского района, но вероятность того, что дело есть в архиве, ничтожно мала.