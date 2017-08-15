По словам представителя ЦГЯ Виестура Разумовскиса, это неправильные действия с точки зрения организации и с позиций языковой политики. Закон о госязыке предусматривает только две категории языков — государственный и иностранные, без всякой иной градации.

Латвия была принимающей стороной во встрече министров, и карточки с именами должны были быть на латышском языке.

Как сообщалось, во вторник под руководством Аугулиса и Соколова в Риге прошло седьмое заседание латвийско-российской межправительственной комиссии.