Министерство здравоохранения до сего дня не знает, кто из семейных врачей принимал участие в забастовке Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ), а кто не принимал, заявила в интервью агентству LETA министр здравоохранения Анда Чакша.

По ее словам, упрек в том, что министерство шантажирует либо ограничивает семейных врачей, необоснован, потому что, согласно закону о забастовке, должны быть ясно обозначены люди, которые не работают. "Наша задача — обеспечить доступность услуг", — сказала министр.

По ее словам, Минздрав не стремится огранивать семейных врачей, надо просто соблюдать легальные рамки. "С одной стороны, врачи хотят, чтобы во время забастовки им платили, с другой стороны, забастовка подразумевает, что в ее период оплата не производится", — сказала министр.

Она признает, что в Латвии опыт с забастовками как формой протеста невелик, и эту форму нужно развивать.

На вопрос, стоило ли проводить забастовку, чтобы расшевелить процессы в отрасли, Чакша ответила, что забастовка была бы понятна осенью прошлого года, а теперь она происходит, когда "у собаки остался только хвост" — рассмотрено концептуальное сообщение о реформе здравоохранения, приняты в окончательном чтении законы о налоговой реформе.