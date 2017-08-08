Она пояснила, что с введением новой системы могут вырасти затраты на неотложную помощь или же увеличится число запущенных заболеваний.

Для того, чтобы уменьшить риски, в основной корзине оставлено первичное здравоохранение, которое в значительной мере обеспечивает профилактику и уход за хроническими больными.

По словам министра, сама она признает принцип единой корзины, или "универсального страхования здоровья", на чем настаивает и Всемирная организация здравоохранения.

Министр сказала, что в Латвии люди готовы получать государственные услуги, но не платить налоги. Если бы пропорция платящих и не платящих налоги была иной, Чакша до конца боролась бы за единую корзину, но в условиях диспропорции деление на две корзины может стать мотивацией к уплате налогов.

Она признала, что введение новой системы не приведет к резкому качественному скачку, так как менять мышление очень трудно. Министр верит, что через годы Латвия вернется к единой корзине здравоохранения, но нужно оценивать существующую ситуацию — 300 000 неплательщиков налогов.