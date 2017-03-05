Как уже ранее писал портал DELFI, Латвийская прокуратура начала уголовный процесс по факту нарушения требований безопасности в парламенте — после ремонта новое здание Сейма (улица Екаба, 6/8) не может обеспечить сохранение государственной тайны. Ранее комиссия подала в прокуратуру соответствующее заявление.

Здание под нужды парламента было выкуплено за 2,5 млн. евро, его реставрация обошлась в еще 5 миллионов. Авторами проекта выступили Arhis Arhitekti, стройфирмой — Velve при участии субподрядчиков Re&Re, Moduls, Lafivents и Alumax group. Между тем, по данным телеканала TV3, у четырех из этих шести предприятий не было специального сертификата индустриальной безопасности, выдаваемого контрразведкой — Бюро по защите Сатверсме.

Таким образом, в проект объявленного Сеймом конкурса требование обеспечить сохранность особо секретной информации попросту не входило, делает вывод передача. Этот случай стоил должности генеральному секретарю администрации Сейма Карине Петерсоне, которая была вынуждена подать в отставку.

Дисциплинарная комиссия наказала четырех сотрудниц парламента — выговор вынесен главе отдела публичных закупок и юридической поддержки Кристине Сеглини, его заместителю Гуните Гремзде, а замечания — референтам Элине Аверченко и Гунте Гасиня.

Но их руководители не наказаны. Известно, что Зиемелис, не дожидаясь результатов расследования, подал заявление об уходе, ссылаясь на преклонные годы и состояние здоровья.