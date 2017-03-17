За первые восемь месяцев 2016 года в Латвии было зарегистрировано 197 новых случаев заболевания ВИЧ, а за последующие четыре — еще 168. В это же время была запущена общественная кампания по информированию населения об опасностях, которые несет вирус иммунодефицита человека. Жители стали более активно проходить тест на ВИЧ, и результаты оказались пугающими — за время кампании число новых пациентов ВИЧ в Латвии удвоилось.

Как сообщили Delfi в центре профилактики и контроля заболеваний, выросло также число случаев, когда человек заражался ВИЧ при неустановленных обстоятельствах. В 2016 году таких было 135, а годом ранее — 119. Увеличилось вдвое число случаев, когда вирус передавался от матери-носителя к ее ребенку — 6 против 3 в 2015 году.

Также растет число инфицированных женщин — в 2016-м констатировано 135 новых случаев. В Риге за год выявлено 206 новых больных. Учитывая сокращение числа населения в столице, Центр профилактики и контроля заболеваний заявил о том, что каждый 150-й рижанин на данный момент является носителем ВИЧ. В 2015 году статистика свидетельствовала об 1 случае заболевания на 200 жителей.

В декабре прошлого года газета Diena сообщала, что в Латвии сейчас примерно 10 тыс. ВИЧ-инфицированных, но лишь у половины из них болезнь обнаружена. Из них всего 35% получают терапию, а эффективна она только в 64% случаев. В результате цель терапии достигнута лишь у 11% ВИЧ-инфицированных.

Специалисты уже сейчас хотят использовать в отношении ВИЧ в Латвии термин "эпидемия", так как наблюдается тенденция к росту его распространения. По подсчетам ВОЗ, число ВИЧ-инфицированных в Латвии может быть вдвое больше, чем обнаружено, поэтому очень важно вовлечь в лечение ту часть инфицированных, которые не знают о наличии у них заболевания.

В целом в Европе заболеваемость СПИД и ВИЧ падает, а в Восточной Европе, в том числе в Латвии, растет. Крупнейший очаг инфекции — в Риге, где болеет каждый двухсотый человек, и в Юрмале, где болеет каждый трехсотый, сообщает BNS со ссылкой на газету Diena.

В то же время количество проведенных тестов за последние десять лет уменьшилось на 25 тысяч. Половина заболевших о своем заражении не знали. Изменились и пути заражения, заражаться чаще стали гетеросексуалы, а наркоманы реже.

По состоянию на осень прошлого года в Латвии было зарегистрировано 6 117 пациентов с ВИЧ, но реальное число зараженных латвийцев гораздо больше, так как первые симптомы схожи с проявлениями других заболеваний.

Лечение одного пациента ежемесячно обходится государству от 350 до 7000-8000 евро.