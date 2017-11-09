Помимо этого, как пишет LETA, Колс просит спецслужбу дать оценку негативным комментариям в интернете, которые появились после того, как информация об инциденте с гигантским флагом Латвии попала в СМИ. "Это не только разжигание вражды, но и неуважение к государственному символу", — указал в своем заявлении Колс.

18 октября в Риге был установлен так называемый монументальный флаг Латвии — несущее символическое значение знамя размерами 20 на 10 метров. Однако, как рассказал затем вице-мэр столицы Андрис Америкс в эфире радиостанции Baltkom, очень быстро флаг был подпорчен местными жителями.

Как оказалось, поблизости монументального флага Латвии компания рижан отмечала что-то и решила запустить в небо петарды. В итоге пиротехнические изделия попали прямо в полотно и прожгли в нем дыры.

После того, как данный факт был констатирован местными властями, монументальный флаг пришлось снять и заменить новым, благо резервные знамена у самоуправления были заготовлены.

Проект "Латвийский флаг" реализуется и в других краях страны. Такие флагштоки уже установлены в Смилтене, Огре и Валке, планируется их установить также в Сигулде, Алуксне, Лимбажи, Лиепае и Валмиере.

В Риге 60-метровый флагшток весом более 14 тонн установлен на монолитном железобетонном фундаменте, сваи которого забиты на 24-метровую глубину. Размеры флага — 20 на 10 метров.