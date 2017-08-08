Она сказала, что получила от премьера приглашение явиться в Кабинет министров и разъяснить ситуацию. "Это очень важно, что мы можем информировать премьера и министров о фактической ситуации. В публичном пространстве в значительной мере утрачен фокус на сути дела, которая состоит в том, что мы боремся с нелегальными схемами автоторговли и стараемся законным путем получить информацию, которая поможет нам искоренить эти схемы", — сказала Цируле.

Она отрицала прозвучавшие мнения о том, что налоговая служба мешает нормальному предпринимательству в Латвии. "Речь идет о потенциально не уплаченных налогах в крупных размерах. Это цифры, приближающиеся к 100 млн евро", — сказала Цируле.