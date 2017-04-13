Как пояснил представитель ЛУ, член комиссии по ликвидации РАПУО Янис Стонис, предполагается осуществить присоединение RPIVA к ЛУ раньше, чем предусмотрено распоряжением Кабинета министров, чтобы своевременно внести ясность относительно следующего академического года.

ЛУ хочет иметь ясность с перенятием студентов РАПУО до праздника Лиго, с перенятием академического персонала — до середины июля. Когда ЛУ будет ясно, сколько студентов предстоит перенять, можно будет планировать нагрузку академического персонала.

По распоряжению Кабинета министров, ЛУ должен перенять всех студентов и преподавателей РАПУО, за исключением тех, кто учится или преподает по программам музыки и танца. Пока не ясно, сколько предстоит перенять остального персонала, но уже можно сказать, что весь обслуживающий персонал РАПУО, скорее всего, ЛУ не потребуется.

Как сообщалось, 28 марта Кабинет министров постановил, что РАПУО будет ликвидирована с 1 октября путем ее присоединения к ЛУ.