Правящая коалиция постановила, что сегодня правительство примет решение по вопросу о ликвидации РАПУО путем ее присоединения к Латвийскому университету (ЛУ).

Как сказал журналистам после заседания коалиционного совета премьер-министр Марис Кучинскис, на завтрашнем заседании правительство выслушает все стороны и, возможно, уточнит протокол постановления, но решение будет принято.

Как сообщили в РАПУО, пикет протеста "Живая цепь" станет заключительным этапом акции протеста против ликвидации РАПУО.

"Мы призываем остановить ликвидацию РАПУО и начать всеобщие консультации со всеми причастными сторонами, проанализировать их нужды и опасения, тщательно рассмотреть различные модели реформы образования", — подчеркивают организаторы пикета.

Как сообщалось, Министерство образования и науки решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств. Решение МОН вызвало резкие протесты сотрудников и студентов вуза.