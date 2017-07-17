Эти депутаты недавно сообщили, что могли бы присоединиться к какой-либо новой партии. Ранее депутаты неоднократно высказывали позицию, отличающуюся от установок руководства "Единства".

Как сообщалось, партия "Единство" переизберет свое руководство на съезде, который состоится 19 августа. Первоначально съезд намечалось провести в сентябре, но на прошлой неделе председатель "Единства" Андрис Пиебалгс заявил, что больше не будет выдвигаться на этот пост.

Готовность выдвинуть свою кандидатуру на эту должность выразил заместитель председателя партии Эдвард Смилтенс.

Как ранее заявил Пиебалгс, члены и сторонники "Единства" ждут радикальных перемен, а это означает и новое руководство. Пиебалгс готов продолжать работать в партии и баллотироваться в депутаты.

По его словам, в партии велико внутреннее напряжение, но главное — вернуть доверие избирателей.