При этом сейчас в больнице все еще вакантны 24 врачебных места. Работу медучреждение готово предложить и медсестрам.

Член правления Даугавпилсской региональной больницы Рейнис Йокстс признает, что больница должна непрерывно обеспечивать помощь по восьми специализациям. И это проблема, поскольку анестезиологов, травматологов, гинекологов и неврологов больнице не хватает. Если не привлекать специалистов из Риги и других городов, больница эти услуги обеспечить не сможет.

Отделений инсульта в Латвии всего шесть, и Даугавпилсская больница от своего отказываться не хочет, хотя и признает, что обеспечить его работу непросто. Когда-то тут работало семь неврологов. Теперь — трое.

Чтобы обеспечивать непрерывные дежурства, больница решила привлекать неврологов крупными суммами. Теперь сюда на дежурство ездят двое врачей из Риги, один из Прейли и еще один — из Краславы. Но даже сравнительно крупный заработок не является достаточной причиной, которая могла бы побудить врачей перебраться в Даугавпилс.

Lsm.lv отмечает, что, по подсчетам экспертов, через 5-7 лет в Латвии не будет хватать примерно тысячи врачей (973) и трех тысяч медсестер (3051). Создаваемая на бумаге реформа в сфере здравоохранения должна эту проблему решить.