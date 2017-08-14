Для успешной борьбы с налоговыми схемами или так называемой каруселью НДС в сфере автоторговли нужно запретить с помощью объявлений торговать машинами, не зарегистрированными в Латвии, считает представитель Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) Янис Айзпорс.

По мнению Айзпорса, главная проблема, касающаяся неуплаты налогов, связана не с регистрацией автомобиля, а со схемами, которые проворачиваются до того, как машина регистрируется в Латвии, а также с тем, что нарушаются правила автопродаж. В связи с этим необходимо добиться того, чтобы с помощью объявлений нельзя было продавать и покупать транспортные средства, которые не зарегистрированы в Латвии.

"Ни одному порталу не приходит в голову торговать наркотиками. Так же нужно действовать и в отношении торговли незарегистрированными транспортными средствами. Возможно, необходимы новые правила, которые регулировали бы торговлю на интернет-порталах. Сегодня купить машину в интернете по объявлению разрешается, однако призываем жителей быть внимательными и приобретать только зарегистрированные в Латвии машины", — отметил Айзпорс.

Он также напомнил, что ДБДД в сотрудничестве со Службой госдоходов и Министерством финансов в 2016 году разработали поправки к нормативным актам, которые касаются регистрации транспортных средств и которые вступили в силу в январе этого года.

Как уже сообщалось, по мнению главы Службы госдоходов Илзе Цируле, объем не уплаченных государству налогов от сделок по продаже автомобилей на портале ss.lv может достигать 50 миллионов евро.

Цируле заявила, что проблемы с порталом объявлений начались еще в начале 2016 года. Тогда руководство ss.lv проигнорировало все запросы СГД. "Мы максимально старались соблюдать принцип "сначала консультация". Мы пытались поговорить, мы пытались достичь соглашения, но, пройдя все эти этапы и поняв, что, к сожалению, компромисса не достичь, мы были вынуждены прибегнуть к крайним мерам", — сказала Цируле.