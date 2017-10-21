Депутат Сейма Игорь Пименов ("Согласие") призывает отказаться от запрета использовать во время собраний, шествий и пикетов символику бывшего СССР.

Пименов предлагает не применять административные наказания за использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР и Латвийской ССР, а с учетом того, что законом установлен запрет проповедовать нацистскую идеологию, предлагает также исключить из закона формулировку, которая приравнивает коммунистическую идеологию к идеологии национал-социализма.

По словам Пименова, такое отношение основано на ложных представлениях и умышленном искажении исторических событий и, будучи закрепленным в правовых нормах, вводит общество в заблуждение и оскорбляет тех, кто во время Второй мировой войны боролся против нацистов.

Соответствующие поправки поданы ко второму чтению поправок к закону "О собраниях, шествиях и пикетах".