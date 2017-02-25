Часть хирургов Детской клинической университетской больницы приняли решение сократить объем работы, требуя увеличить оплату труда. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на слова представителя больницы Виты Штейны.

Хирурги, которые сейчас зарабатывают в среднем 5-7 евро в час, требуют увеличить зарплату до 15 евро в час.

Требование от Профсоюза детских хирургов было получено в конце 2016 года. У больницы нет возможности выполнить условия врачей, поэтому с 1 февраля 12 из 23 хирургов, а также 12 из 19 операционных сестер больше не работают сверхурочно. Их рабочее время сокращено до стандартных 168 часов вместо прежних 240 часов в месяц.

Штейна заявила, что больница хотела бы решить эту проблему комплексно, чтобы выровнять условия работы и оплаты для всех работников медицинской отрасли. Тем не менее, в бюджете учреждения нет средств для увеличения зарплат всех 1300 сотрудников. Если увеличить зарплату специалистам одного профиля, за ними сразу же последуют другие, которые так же важны для больницы. Проблему нужно решать вместе с Министерством здравоохранения и правительством, полагает Штейна.

Ранее увеличения зарплаты потребовали врачи и акушерки Рижского роддома и родильного отделения Больницы Страдыня.