Покупка "золотого" голоса в Даугавпилсской думе, убийство вице-мэра и незаконный передел бизнеса в городе — причастными к этому названы Аболтиня, Яунупс, Домбровскис, Стрике, пишет газета Diena.

Уже дольше года правоохранительные органы рассматривают заявление некоего неизвестного широкой общественности жителя Даугавпилса, предпринимателя Вячеслава Евстигнеева, поданное генпрокурору в феврале 2016 года. В нем предприниматель заявляет о политической коррупции в Латвии, к которой причастны высокопоставленные должностные лица государства и правоохранительных органов, приводя конкретные события, факты и имена причастных лиц.

В центре этих событий — бывшая жена Евстигнеева Елена Панкевич, которой принадлежит унаследованное от отца медиапредприятие Dautkom. С его помощью она получила в городе большое политическое и экономическое влияние и, по словам Евстигнеева, в сентябре 2009 года участвовала в политической коррупционной сделке, когда депутату Даугавпилсской думы Григорию Немцову было уплачено 200 тысяч латов, чтобы на выборах мэра города он проголосовал за кандидата от Латгальской партии Яниса Лачплесиса.

Из-за невыполнения обещаний тот затем был смещен с должности, но благодаря стараниям Панкевич позднее получил место депутата Сейма от "Единства" и сейчас возглавляет Даугавпилсскую думу. Но процесс пошел не так, как было задумано, среди участников сделки возникли разногласия, в разрешении которых затем незаконно участвовали и БПБК, и высокопоставленные политики.

А Немцов днем 16 апреля 2010 года был застрелен в центре Даугавпилса. Это, по всей вероятности, заказное убийство до сих пор не раскрыто, подозреваемых по делу тоже нет.