Как сообщает LETA, лицу, желающему купить сельскохозяйственные земли, нужно суметь на государственном языке рассказать о дальнейшем использовании земли и ответить на вопросы муниципальной комиссии. Данное требование будет распространяться и на всех латвийцев.

Помимо этого, чтобы ограничить покупку земли иностранцами, в правилах будет прописано требование, что приобретать участки будет запрещено гражданам стран ЕС, Европейской Экономической зоны и Швейцарской Конфедерации, которые не находятся постоянно в Латвии. Отметим, что нововведения не предполагают запрета для, например, россиян или китайцев.

Также, чтобы бороться с фиктивными сделками, Сейм постановил, что с 1 января 2018 года регистрация земельных участков в Земельной книге будет происходить только после того, как разрешение на это дало местное самоуправление.

Самоуправления смогут сдавать в аренду сельскохозяйственные земли с правом выкупа. Землю можно выкупать на четвертый год, а сдавать в аренду на срок до 12 лет с арендной платой 4,5% от кадастровой стоимости. На выкуп может претендовать физическое лицо, которое начало хозяйственное использование земли в течение года после заключения договора об аренде.

Исключена норма о том, что по крайней мере один владелец или работник юридического лица, покупающего сельскохозяйственную землю, должен иметь профессиональное образование. Против этой нормы возражала Еврокомиссия.