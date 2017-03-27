С использованием средств Европейского сельскохозяйственного фонда для развития села в волостях Тукумсского края на 2,5 млн евро будут отремонтированы грунтовые дороги.

Как постановили депутаты Тукумсской думы, для ремонта дорог в Сабильской и Лестенской волостях будет выделено 486 тыс. евро, дорог в Пурской и Яунсатской волостях — 624 тыс. евро, дорог в Семской волости — 416 тыс. евро, дорог в Слампской и Джукстской волостях — 576 тыс. евро. 412 тыс. евро предназначены для ремонта дорог в Тумской и Деголской волостях.

Софинансирование Европейского сельскохозяйственного фонда для развития села составляет 90% расходов по проекту. Ремонт дорог будет осуществлен в рамках программы "Основные услуги и восстановление поселков в сельской местности".

Ранее жители Друсткой и Яунпиебалгской волостей выложили на YouTube видео, которым надеются привлечь внимание общественности и властей к удручающему состоянию дорог в бывшем Цесисском районе. Чтобы показать, что проселочные дороги там лишь указывают направление движения и похожи на перекопанное поле, крестьяне демонстративно посадили на них картофель.

"Эта дорога — хозяйственная артерия для жителей Друстской волости. По ней они могут добраться до единственных в окрестностях банкомата, аптеки и заправки. По ней едут школьные автобусы, бригады "скорой помощи" из Яунпиебалги, а также пассажирский автобус Рига-Яунпиебалга-Рига", — говорится в сообщении активистов, которое приводит LETA.

13 марта на этой дороге застрял междугородний автобус, отмечают местные жители, что и принудило их к проведению символической акции.