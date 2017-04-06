Чтобы обеспечить более эффективный и прозрачный порядок установления оплаты труда медперсонала планируется разделить его на шесть категорий в зависимости от наличия сертификации или регистрации.

Как указано в подготовленном Минздравом информационном докладе о реформе системы здравоохранения, планируется уточнить нормативное регулирование в отношении установления низшей месячной зарплаты медперсонала и исключить категории административных руководителей лечебных структурных подразделений — главврача и его заместителя, заведующего отделением или структурным подразделением, старшей медсестры, главной медсестры, главной акушерки, главного ассистента радиолога.

Должности сертифицированных медиков будут поделены на четыре категории. В первую категорию будут включены врач и врач-стоматолог, во вторую — физиотерапевт, аудиологопед, специалист по питанию, эрготерапевт, в третью — медсестра, помощник врача, акушерка, биомедицинский лаборант и ассистент радиолога, в четвертую — массажист, ассистент эрготерапевта, ассистент физиотерапевта, зубной гигиенист, стоматологическая медсестра, косметик и подолог.

Должности зарегистрированных медиков планируется поделить на пять категорий. Первой категории для них не будет. Во вторую войдут врач, стоматолог и резидент, в третью — физиотерапевт, аудиологопед, специалист по питанию, эрготерапевт и технический ортопед. В четвертую категорию будут включены медсестра, помощник врача, акушерка, биомедицинский лаборант и радиографер, в пятую — массажист, ассистент эрготерапевта, ассистент физиотерапевта, зубной гигиенист, стоматологическая медсестра, косметик и подолог, в шестую — ассистент стоматолога и помощник медсестры.

Планируется также пересмотреть размер доплат медперсоналу в соответствии с уровнем образования, научной степенью, результатами работы и трудовым стажем, не включая их в месячную зарплату.

Как сообщалось, переданный министерствам и обществу доклад о реформе системы здравоохранения ориентирован на обеспечение доступности услуг жителям, но решает также вопросы, актуальные для медработников, сказала в среду на пресс-конференции министр здравоохранения Анда Чакша.

Задача реформы — улучшить показатели общественного здоровья, усовершенствовать качество здравоохранения независимо от места получения услуг, решить проблему человеческих ресурсов в отрасли и развить стратегический подход в закупке услуг здравоохранения.