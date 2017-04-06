Согласно декларации должностного лица, наличные накопления Труксниса по итогам 2016 года составили 3000 евро, безналичные — около 65 000 евро. Единственный доход политик получал, работая в Юрмальской думе мэром (с 13 октября по 4 ноября — как депутат).

В сумме за 2016 год политик заработал 35 000 евро. Трукснис задекларировал также ссуду в размере 44 780 евро, которая в его декларации указывается еще с 2013 года. В имуществе бывшего мэра Юрмалы есть автомобиль KIA Sportage 2005 года выпуска и земля в Юрмале.

В прошлом году Трукснис был руководителем и депутатом Юрмальской думы, являлся членом земельной комиссии самоуправления, держателем долей капитала SIA "Jūrmalas kapi", фирм самоуправлений SIA "Kauguru veselības centrs", SIA "Jūrmalas gaisma" и SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrā Sloka". Он также владеет долями капитала в частных фирмах SIA "Jūrmalas namsaimnieks", SIA "Jūrmalas slimnīca", SIA "Jūrmalas ūdens", SIA "Jūrmalas siltums" и SIA "Dzintaru koncertzāle", входит в финансовый совет фонда министерства финансов юрмальского самоуправления.

13 октября прошлого года на внеочередном заседании Юрмальской думы большинство депутатов проголосовали за отстранение Гатиса Труксниса от должности мэра в связи с тем, что тот оказался под подозрением у бюро предотвращения и борьбы коррупции за незаконное финансирование в больших размерах различных партий. 4 ноября Труксниса вновь избрали мэром Юрмалы.

13 января этого года политик решил покинуть пост мэра, продолжив работу в думе как депутат. А мэром Юрмалы стала Рита Спроге.