Как пояснила агентству LETA председатель профсоюза Инга Ванага, в юридическое бюро она обратилась на прошлой неделе в рамках дней бесплатной юридической помощи. Уже в пятницу письмо со ссылкой на заключение Sorainen было направлено премьеру Марису Кучинскису, фракциям Сейма, Министерству образования и науки , Совету высшего образования, Совету ректоров.

Профсоюз настаивает на том, что процесс ликвидации RPIVA не отвечает нормативным актам, но Министерство образования и науки к мнению профсоюза не прислушалось, поэтому подготовлено заключение юристов.

ЛПРОН просит приостановить ликвидацию вуза и ознакомиться с заключением Sorainen.

Министерство приняло решение присоединить RPIVA к Латвийскому Университету с целью "концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств". При этом ректор академии Дайна Войта считает данный довод необоснованным, так как около одного миллиона понадобится только на выплату компенсаций работникам за неиспользованный отпуск, выходных пособий и пособий по безработице.

Также примерно 20 тысяч евро потребуется заплатить в качестве штрафа за расторжение договора аренды помещений в Бауске. Кроме того, будут административные расходы при смене реквизитов, студенческих удостоверений и т.д. Несколько тысяч евро придется выплатить работникам самоуправлений, академии, Латвийского университета (ЛУ), Министерства образования и науки (МОН) за обеспечение этих изменений.

В ходе реорганизации также понадобится около 40 тысяч евро, чтобы приобрести базы данных, которые используют студенты RPIVA.