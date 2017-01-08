Январь 2009 года социолог считает отправной точкой, когда рейтинг власти упал до самой низкой точки. Сейму доверяли только 4% респондентов, сегодня — 12%, правительству тогда верили 7%, сейчас — 18%. Кактиньш отмечает, что и сегодня рейтинг очень низкий, но не настолько, как это было восемь лет назад.

Социолог также отмечает очень важный фактор — личное благосостояние жителей страны. Поэтому рейтинг власти может резко упасть, если начнется новый кризис или будут существенно повышены ставки налогов.

Сегодня 8% респондентов согласны с мнением — чтобы добиться изменений в государстве, допустимо также насилие.

Напомним, что 13 января 2009 года на митинг, состоявшийся на Домской площади, собралось свыше 10 000 человек. Глава правительства Иварс Годманис с привычной для себя манере призывал пережить трудности, сплотившись. Собравшиеся его не послушали, и их внутренняя агрессия выплеснулась в беспорядки.

По результатам погромов полиция начала в отношении 65 человек уголовные процессы. Реальный тюремный срок получили девять осужденных, условный срок — 17, троим затем его заменили на реальный. К принудительным работам приговорены 26 человек, к денежному штрафу — трое. Четверо были оправданы, еще пятерым приговор пока не вынесен. В розыске по-прежнему находится пять участников погромов.