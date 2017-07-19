Как отметили в Минземледелия, Украина выразила желание перенять опыт Латвии в приведении производства сельскохозяйственных и продовольственных товаров и надзора за их оборотом в соответствие с требованиями ЕС, а также опыт в сфере ветеринарного надзора, в развитии аквакультуры и других вопросах.

Во время встречи Дуклавс и Мартынюк обсудят подготовленный Министерством аграрной политики и продовольствия Украины проект программы сотрудничества Украины и Латвии в области сельского хозяйства на 2017-2018 гг.

Во время визита планируется обсудить также улучшение взаимной торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами между двумя странами.