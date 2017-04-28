Подготовленную министерством финансов налоговую реформу необходимо двигать вперед. Об этом после встречи с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом заявил сопредседатель Национального объединения VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

По его словам, главные принципы реформы созвучны с программой Национального объединения, а более всего — намерение переложить налоговое бремя с работников на потребителей.

Райвис Дзинтарс также подчеркнул, что про реформу нельзя говорить "в отрыве от бюджета", поэтому он передал премьер-министру видение Национального объединения по ряду вопросов и приоритетов. В частности, "националы" продвигают решение демографической проблемы и ратуют за повышение рождаемости. Для этого необходимо финансово поощрять семьи, в которых есть трое и более детей, считает Райвис Дзинтарс.

В ходе встречи политики также обсудили и другие вопросы, связанные с реформой, например — вопросы культуры в разрезе зарплат и налогов людей, ею занимающихся.