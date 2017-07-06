Политик призывает ПБ подтвердить подлинность так называемых переговоров олигархов и "начать процесс о прозвучавших во время них угроз основам законности Латвийского государства", а также о незаконном вмешательстве России в формирование политики Латвии.

Как указывает Дзинтарс, фрагменты этих материалов, в которых говорится о том, что кандидатура следующего премьер-министра Латвии якобы была выбрана Москвой, а также о цели внедрить в правительство пророссийские силы, должны расцениваться как угроза государственному суверенитету Латвии, и их расследование является прямой обязанностью ПБ.

Лидер нацблока подчеркивает, что это расследование нельзя отложить или отсрочить. "Желание и попытки России увеличить свое влияние в Латвии не являются секретом, и этот случай, возможно, является одним из первых неопровержимых доказательств подобного интереса и действий", — заявил Дзинтрас.

Как сообщалось, подслушанные в гостинице "Ридзене" переговоры между политиками и предпринимателями служили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.