При этом Дзинтарс отметил, что его мнение насчет того, что пусть лучше президента выбирает народ, чем подозрительные политики, является личным и не представляет мнение всего Нацблока в целом.

Ранее другой представитель Нацблока Роберт Зиле заявил, что в случае, если Латвия перейдет на всенародные выборы президента, существует риск, что главой государства станет "благоприятная для Кремля персона".

"Мы знаем, что существует риск — чем ближе к Кремлю, тем больше риск сложной ситуации с президентом", — приводит слова Зиле LETA. Поэтому политик озвучил мнение представителей Нацблока, что "мы не уверены в возможности получить избранного народом президента".

22 июня действующий президент Латвии Раймонд Вейонис призвал Сейм принять решение о введении в Латвии всенародных выборов президента с более широкими полномочиями. Он считает, что всенародные выборы президента могли бы состояться уже в 2019 году.

Президент страны отметил, что жители Латвии уже длительное время недовольны государственным управление и порядком принятия решений. Ситуацию может исправить реформа, которая расширит полномочия президента страны.

Всенародно избранному президенту Латвии следовало бы предоставить право инициировать роспуск Сейма, считает Вейонис.

Президент призвал парламент не медлить и направить на рассмотрение необходимые поправки к Конституции уже осенью этого года.

Согласно действующему порядку президента Латвии избирает Сейм большинством голосов депутатов — не меньше 51 голоса.