Председатель Цесисской думы Янис Розенбергс рассказал, что баллотируется на второй срок и продолжит начатую работу. В Цесисе, как и в во многих других городах, численность населения сокращается, но есть и семьи, которые возвращаются из-за границы или переселяются из Риги. По улучшению городской среды многое уже сделано. Еще один приоритет города — улучшение в сфере профессионального образования.

Директор Лиепайской 6-й средней школы им. Райниса, лидер списка "Единства" в Лиепае Карлис Страутиньш рассказал, что сам не является членом партии, но европейские идеи "Единства" импонируют ему. Нынешнее руководство думы сделало много хорошего, но, глядя на сокращение численности населения, становится ясно, что многое нужно менять, и для этого нужны новые инструменты.

Эдмунд Димитерс, который является вторым номером списка "Единства" в Талсинском крае, заявил, что главное — не допустить сокращения численности населения в городе. Димитерс рассказал, что живет в Талси с 18 лет, имеет там бизнес, дом. Главное, по его мнению, — это развивать предпринимательство.

Лидер списка "Единства" в Риге Вилнис Кирсис сказал, что нынешнее руководство города работает ради своих предприятий и не думает о людях. У него есть список из 15 пунктов, как бороться с сокращением численности населения в столице.