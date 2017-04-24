Дальнейшие действия партии будут зависеть от итогов завтрашнего совещания правящей коалиции, сказал представитель "Единства" Инт Далдерис.

"Единство" в принципе не возражает против реформы, но считает важным разобраться в планах финансирования здравоохранения и получить ответы на другие свои вопросы.

Учитывая важность вопроса, нельзя принимать его в спешке, подчеркнул Далдерис.

Как сообщалось, партии правящей коалиции планируют обсудить налоговую реформу на отдельном заседании коалиции завтра, 25 апреля.

В пятницу, 28 апреля, налоговую реформу будут рассматривать социальные партнеры правительства на заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству.

Сегодня свои заключения о реформе предоставят министерства.

В настоящее время коалиционные партии придерживаются разных позиций по поводу предложенной реформы, и окончательное решение пока не принято.

Министерство финансов передало на согласование всем министерствам и другим партнерам правительства основные принципы налоговой реформы на прошлой неделе. Заключения министерства должны подать до сегодняшнего дня, чтобы 28 апреля их могло рассмотреть правительство на внеочередном заседании.

В рамках реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) — 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев — с 175 до 250 евро в месяц.

Необлагаемый минимум для пенсионеров повысится с 235 евро до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году. Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро.

Будет отменен налог солидарности, введена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. Лимит оборота микропредприятий предложено снизить с 100 000 евро до 40 000 евро.

Для компенсации потери налоговых поступлений в результате реформы планируется повысить акцизный налог на топливо, сигареты и алкоголь.