Партии правящей коалиции по инициативе "Единства" подпишут меморандум о сотрудничестве к выборам в Рижскую думу, один из пунктов которого предусматривает не создавать коалицию с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге".

"Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и нацобъединение VL-ТБ/ДННЛ подпишут меморандум, когда когда все эти политические силы выдвинут кандидатов в мэры Риги.

Кандидат от "Единства" Вилнис Кирсис (на фото) заверил журналистов, что "сменить власть в Риге возможно только при сотрудничестве всех коалиционных партий". Но у избирателей и партнеров должна быть уверенность насчет того, что ожидать от коллег, поэтому нужно подписать соглашение.

Муниципальные выборы в Латвии пройдут в начале июня. Как сообщалось, коалиционные партии будут стартовать на выборах в Риге отдельными списками.