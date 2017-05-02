В то же время как Аболтиня, так и лидер "Единства" Андрис Пиебалгс заверили, что поддерживают нынешнее правительство.

Ранее Аболтиня заявила в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, что считает нынешнее продвижение налоговой реформы непрофессиональным. "Ни у кого нет полной картины, как она будет осуществляться", — подчеркнула политик.динственное жилье вряд ли отменят

По словам Аболтини, появляющиеся компенсационные механизмы отклоняются один за одним, отметив, что, например, по медицине тоже нет реального предложения, но "никто не говорит, где взять недостающие средства".

"Я хочу сказать, что при продвижении реформы проявляется непрофессионализм, а полной картины нет ни у кого. Хотя самоуправлениям и различным учреждениям надо знать, как они будут жить завтра и послезавтра", — считает Аболтиня.

Как сообщалось, Министерство финансов передало на согласование всем министерствам и другим партнерам правительства основные принципы налоговой реформы на прошлой неделе. Правительство этот вопрос планирует рассмотреть 3 мая.

В рамках реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) — 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев — с 175 до 250 евро в месяц.

Необлагаемый минимум для пенсионеров повысится с 235 евро до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году. Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро.

Будет отменен налог солидарности, введена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. Лимит оборота микропредприятий предложено снизить с 100 000 евро до 40 000 евро.

Для компенсации потери налоговых поступлений в результате реформы планируется повысить акцизный налог на топливо, сигареты и алкоголь.